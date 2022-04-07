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Недобросовестных подрядчиков наказали рублём за некачественную уборку снега в Сургуте

На ликвидацию паводков в Сургуте выделят 10 миллионов рублей за счет недобросовестных подрядчиков

Недобросовестных подрядчиков наказали рублём за некачественную уборку снега в Сургуте
Фото: администрация Сургута

Власти Сургута выделили более 10 миллионов рублей на вывоз снежных навалов и ликвидацию паводков. Эти средства были изъяты у подрядных организаций, которые не выполнили свои обязательства качественно и в срок, рассказали на заседании штаба по городскому хозяйству.

«Ведется муниципальный контроль. Там, где обязательство подрядчиком не исполняются, выставляются не только штрафы, а снимается сумма контракта. Есть также все формы воздействия на управляющие компании в части контрольных мероприятий», – подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Напоминаем, что генеральная уборка снега стартовала 24 марта и продлится до 25 апреля. Она направлена на опережающие работы по вывозу осадков, пропарку колодцев, очистку дождеприемников и откачку воды.

Круглосуточный оперативный штаб по очистке тротуаров и дорог от снега и предотвращений подтоплений принимает жалобы горожан по телефону – 112.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 349, комментариев: 0

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