На ликвидацию паводков в Сургуте выделят 10 миллионов рублей за счет недобросовестных подрядчиков

Власти Сургута выделили более 10 миллионов рублей на вывоз снежных навалов и ликвидацию паводков. Эти средства были изъяты у подрядных организаций, которые не выполнили свои обязательства качественно и в срок, рассказали на заседании штаба по городскому хозяйству.

«Ведется муниципальный контроль. Там, где обязательство подрядчиком не исполняются, выставляются не только штрафы, а снимается сумма контракта. Есть также все формы воздействия на управляющие компании в части контрольных мероприятий», – подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Напоминаем, что генеральная уборка снега стартовала 24 марта и продлится до 25 апреля. Она направлена на опережающие работы по вывозу осадков, пропарку колодцев, очистку дождеприемников и откачку воды.

Круглосуточный оперативный штаб по очистке тротуаров и дорог от снега и предотвращений подтоплений принимает жалобы горожан по телефону – 112.