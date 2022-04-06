16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте заключили дополнительные контракты на вывоз снега для решения проблемы с подтоплениями

Генеральную уборку снега проведут в Сургуте

В Сургуте заключили дополнительные контракты на вывоз снега для решения проблемы с подтоплениями
Фото: администрация Сургута

В Сургуте заключили дополнительно четыре контракта на вывоз снега для решения проблем с подтоплениями на тротуарах и внутриквартальных проездах. На это были выделены денежные средства, которые взыскали с подрядчиков за невыполненные работы.

«Работа ведется по трем основным блокам – уборка улично-дорожных сетей, общественного пространства и придомовых территорий. И по двум основным направлениям. Основное – это уже заключенные контракты с подрядными организациями, а второе – оперативное, – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. – На базе департамента создан оперативный штаб, куда входят все поддерживающие и обслуживающие службы города. С сегодняшнего дня он начинает работать в круглосуточном режиме».

Круглосуточный оперативный штаб по очистке тротуаров и дорог от снега и предотвращений подтоплений принимает жалобы горожан по телефону – 112. Заявки будут отработаны по приоритетности, в первую очередь – подъезды к социальным объектам.

На сегодняшний день расчистка пешеходных зон и подъездов к социальным объектам выполнена в 24 микрорайоне. Подрядные организации перешли к уборке снега с центральных улиц города – Республики, Энергетиков, Просвещения, Майская, Мира и другие. Осадки вывозятся в четыре специализированных полигона. Всего в Сургуте есть место для пяти миллионов кубов снега, сейчас занято – 3,8 кубов.

Кроме того, подрядчики занимаются пропаркой колодцев, очисткой дождеприемников и откачкой воды. Так, планируется установить помпы полностью по всему городу, начиная с социальных объектов.

Контрольные службы также продолжают контролировать подрядные организации, которые не выполняют свои обязанности и нарушают графики уборки снега. «До 10 марта мы привлекали к административной ответственности, составили 38 протоколов, после же ушли больше в профилактику, как того требовало постановление правительство РФ. Но мы обращаем внимание на жалобы граждан в любом случае, и, если есть признаки нарушения, мы объявим подрядчику предостережение. Также дополнительно и планово инспектируем территории города», – подчеркнул заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

Окончание генеральной уборки снега планируется на 24 апреля, однако департамент ориентируется выполнить задачи до полного схода снега и устранения всех паводков.


нравится (0) не нравится (2)
06 апреля в 19:32, просмотров: 295, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 3082
  2. В Тюменской области на трассе заметили розового фламинго 900
  3. Семья погибшего на спецоперации сургутского военного получит финансовую помощь 714
  4. ​Югорчанин попался при попытке вывезти за границу свыше полутора миллиона рублей 645
  5. В ХМАО главу нефтяной компании осудят за взятку 600
  6. Пошел на повышение: зампрокурора Сургута назначен прокурором Нагяни 584
  7. В Госдуме предложили продлить майские праздники до десяти дней ради огородов 510
  8. Два человека умерли от коронавируса в ХМАО за сутки 486
  9. ​В ХМАО начали действовать межсезонные маршруты 463
  10. Скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский 451
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 3520
  2. ​Развязка сияет, что дальше? 3082
  3. ​Сургутян ждет большой плюс 3063
  4. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 3062
  5. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 2945
  6. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 2692
  7. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 2675
  8. ​Глава Белого Яра ушла в отставку 2158
  9. ​В Излучинске погибли два подростка 2002
  10. Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте 2002
  1. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7571
  2. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5841
  3. Потребительские патриоты 5465
  4. ​«А мы будем!..» 5224
  5. ​Переобулись 5187
  6. ​Испанский стыд 4741
  7. ​Здравствуй, здравый смысл? 4459
  8. ​Новая жизнь 4251
  9. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 4233
  10. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4168

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика