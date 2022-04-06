Генеральную уборку снега проведут в Сургуте

В Сургуте заключили дополнительно четыре контракта на вывоз снега для решения проблем с подтоплениями на тротуарах и внутриквартальных проездах. На это были выделены денежные средства, которые взыскали с подрядчиков за невыполненные работы.

«Работа ведется по трем основным блокам – уборка улично-дорожных сетей, общественного пространства и придомовых территорий. И по двум основным направлениям. Основное – это уже заключенные контракты с подрядными организациями, а второе – оперативное, – рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев. – На базе департамента создан оперативный штаб, куда входят все поддерживающие и обслуживающие службы города. С сегодняшнего дня он начинает работать в круглосуточном режиме».

Круглосуточный оперативный штаб по очистке тротуаров и дорог от снега и предотвращений подтоплений принимает жалобы горожан по телефону – 112. Заявки будут отработаны по приоритетности, в первую очередь – подъезды к социальным объектам.

На сегодняшний день расчистка пешеходных зон и подъездов к социальным объектам выполнена в 24 микрорайоне. Подрядные организации перешли к уборке снега с центральных улиц города – Республики, Энергетиков, Просвещения, Майская, Мира и другие. Осадки вывозятся в четыре специализированных полигона. Всего в Сургуте есть место для пяти миллионов кубов снега, сейчас занято – 3,8 кубов.

Кроме того, подрядчики занимаются пропаркой колодцев, очисткой дождеприемников и откачкой воды. Так, планируется установить помпы полностью по всему городу, начиная с социальных объектов.

Контрольные службы также продолжают контролировать подрядные организации, которые не выполняют свои обязанности и нарушают графики уборки снега. «До 10 марта мы привлекали к административной ответственности, составили 38 протоколов, после же ушли больше в профилактику, как того требовало постановление правительство РФ. Но мы обращаем внимание на жалобы граждан в любом случае, и, если есть признаки нарушения, мы объявим подрядчику предостережение. Также дополнительно и планово инспектируем территории города», – подчеркнул заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

Окончание генеральной уборки снега планируется на 24 апреля, однако департамент ориентируется выполнить задачи до полного схода снега и устранения всех паводков.