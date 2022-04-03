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​Сургутян ждет большой плюс

В Сургут идет теплая погода

​Сургутян ждет большой плюс
Фото: siapress.ru

Весна наконец придет: со следующей недели в Сургуте установится теплая погода — термометры начнут показывать плюсовую температуру. Так, по данным информера «Яндекс.Погода», уже в понедельник днем ожидается до +7. Впрочем, дело усугубится снегом и дождем — осадки ожидаются в первой половине недели.

Напомним, что с последствиями зимних снегопадов уже начали работать дорожники и коммунальщики: как ранее сегодня сообщал siapress.ru, до 25 апреля в Сургуте будет идти генеральная уборка.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 703, комментариев: 0

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