Коммунальные службы Сургута начали уборку города от снега

Снег уберут: коммунальщики Сургута начали генеральную уборку. Как передает «Сургутинтерновости», стартуют с 24 микрорайона, чьи жители чаще всего жаловались на снежные завалы. Контракт, заключенный администрацией с дорожными службами, также предполагает очищение от снега ряда центральных улиц (с тротуарами) — в том числе Энгельса, Энергетиков, Республики, проспект Мира и другие.

«Увеличивается количество задействованной техники, также вовремя убирается с прибордюрной части и газонов для предотвращения попадания талых вод на проезжую часть», — прокомментировала суть работ начальник дорожно-транспортного управления Анна Коршунова.

Комплексная уборка улиц от зимних осадков инициирована главой Сургута Андреем Филатовым — она продлится почти месяц и должна завершиться к 25 апреля.