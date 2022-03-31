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Сургутский суд рассмотрит дело омича, который покусал полицейского в поезде

Житель Омска ответит по закону за нападение на югорского полицейского

Сургутский суд рассмотрит дело омича, который покусал полицейского в поезде
Фото: pixabay.com

Житель Омска покусал полицейского за руку в поезде «Новый-Уренгой – Новосибирск». В июле 2021 года обвиняемый во время стоянки поссорился с силовиком, который просил его проследовать в участок для разбирательства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

«Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд ХМАО-Югры для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершение указанного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 85, комментариев: 0

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