Житель Омска ответит по закону за нападение на югорского полицейского

Житель Омска покусал полицейского за руку в поезде «Новый-Уренгой – Новосибирск». В июле 2021 года обвиняемый во время стоянки поссорился с силовиком, который просил его проследовать в участок для разбирательства.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти).

«Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд ХМАО-Югры для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершение указанного деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.