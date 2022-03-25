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Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 марта? // АФИША

Не забудьте взять с собой маску!

26 марта

STANDUP В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

В рамках большого концерта «STANDUP В НЕВЕСОМОСТИ» выступят резиденты «StandUp Club Sever» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на 9 городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 18+

Ночь в «Строителе»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 19:00.

В этот вечер гости посетят творческие встречи, театральные перфомансы, интерактивные площадки, игровые зоны, мастер-классы для детей и взрослых, выставки и арт-пространства.

Проект «Ночь в Строителе» предлагает жителям и гостям Сургута ворваться в культурную жизнь города и познакомиться с талантливыми авторами и исполнителями, художниками, фотографами, ведущими игровыми и тематическими клубами нашего города. И это все на одной площадке!

Событие объединит людей с разными вкусами и представлениями о жизни, детей и взрослых, знатоков и тех, кто только начинает свой творческий путь.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: взрослый – 300 рублей, детский (до 14 лет) – 150. Детям до 5 лет бесплатно. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Книжный фестиваль «Чтение-86»

Место проведения: библиотеки Сургута. Время: с 11:00.

В библиотеках Сургута с 26 по 27 марта впервые пройдет книжный фестиваль «Чтение-86», посвященный творчеству современных детских авторов. Гости мероприятия смогут пообщаться с современными писателями – Ниной Дашевской, Николаем Пономаревым, Ольгой Громовой и Эдуардом Веркиным.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-20-46. Цена билета: бесплатно. 16+

27 марта

Музыкальный спектакль «Однажды в Verone»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 18:00.

Один город. Один бар. Две семьи. Вековая вражда, из-за которой можно потерять все. Первая любовь запретная, но непреодолимая. Роковая связь, способная убить или спасти двух влюбленных. Они не должны быть вместе, ведь весь мир против, но они бросают вызов судьбе...Что окажется сильнее: ненависть и корысть или связь двух любящих душ? Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется...Но истинная любовь-вечна! И она вновь случилась...Однажды в Verone.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. 12+

Мастер-класс «Асами – утренняя красавица»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00.

Сургутян всех возрастов приглашают на мастер-класс по созданию бумажной японской куклы с элементами оригами.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей. 8+

Онлайн-трансляция спектакля «Не любо – не слушай»

Место проведения: сайт театра актера и куклы «Петрушка». Время: 12:00.

В основу спектакля положены архангельские рассказы Бориса Шергина и Степана Писахова, которые кочуют из века в век, не теряя актуальности и современности. В череде нешуточных приключений много здорового народного юмора и доброты, помогающих героям преодолеть все препятствия. Про любовь и коварство, мечту и дружбу, смекалку и отвагу, — про всё это можно узнать, пройдя вместе с героями по поморскому лабиринту. А ещё удивиться и порадоваться красоте северных наречий, напевов, пронизывающих весь спектакль. Мудрый и добрый фольклорный спектакль найдет своего зрителя, как среди детей, так и среди взрослых. Подходит он и для семейного просмотра.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: бесплатно. 12+


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Сегодня в 10:40, просмотров: 141, комментариев: 0

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