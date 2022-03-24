Система освещения транспортной развязки на Аэрофлотской улице будет сдана сегодня

Транспортная развязка на Аэрофлотской улице засветится раньше срока: уже сегодня. Напомним, что по договору, заключенному между подрядчиком и администрацией города летом прошлого года, объект должен был быть сдан 30 сентября.

Серьезно ускорить темпы помогло несколько факторов, отмечают представители подрядчика — компании «Среда Комфорта». «Во-первых, очень активно на наше предложение украсить город отреагировали спонсоры. Признаюсь, мы изначально хотели воплотить в жизнь проект в течение полугода, но понимали, что привлечение спонсорских средств дело непростое, поэтому подстраховались условной отсрочкой до октября. Во-вторых, к нам присоединился независимый эксперт в области архитектурно-художественной и функциональной подсветки Рустем Юсупов, он стал хорошим консультантом на всех этапах реализации проекта. Мы доверились профессионалу, который больше 15 лет работает в данном направлении», — комментирует генеральный директор компании Андрей Матыцин.

Напомним, что проект не потребовал бюджетных вложений: «Среда Комфорта» разработала проектную документацию самостоятельно, а для реализации привлекла частные источники финансирования, о чем руководитель компании рассказывал в одной из онлайн-конференций на siapress.ru. Так, финансовыми спонсорами проекта выступили следующие компании: НКО БФ «Траектория Надежды», АО БАНК «СНГБ», ООО СЗ «ЛИДЕР», АО «Компания МТА», ООО «Группа компаний «Сибпромстрой», ООО СК «ЮВиС», ООО «Брусника», ИП Юсифов В.М., ООО «Сургутские городские электрические сети», ООО «Восток Моторс Юг», ООО «Запсибснабкомплект».

«Изначальная стоимость работ оценивалась в 21,5 млн рублей, но за счет оптимизации эту цифру сократили до 19,5 млн рублей, — комментируют в пресс-службе предприятия. — Более того, благодаря тому, что объект был сдан ранее предполагаемого срока, санкционные ограничения и нестабильная ситуация на международном валютном рынке не коснулись компании».

В дальнейшем предполагается продолжить установку систем освещения от развязки до аэропорта.