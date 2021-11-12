Интервью об архитектурно-художественном освещении объектов Сургута

В Сургуте реализуется проект архитектурно-художественного освещения транспортной развязки на пересечении улиц Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. О том, как именно будет подсвечен объект, а также о том, как в целом должна строиться концепция освещения улиц города — говорим с генеральным директором ООО «Среда комфорта» Андреем Матыциным и заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства Юрием Валгушкиным.