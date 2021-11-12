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​Светлый путь. Вопросы архитектурно-художественного освещения моста в Сургуте // ONLINE

Интервью об архитектурно-художественном освещении объектов Сургута

​Светлый путь. Вопросы архитектурно-художественного освещения моста в Сургуте // ONLINE
Фото: Среда комфорта

В Сургуте реализуется проект архитектурно-художественного освещения транспортной развязки на пересечении улиц Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. О том, как именно будет подсвечен объект, а также о том, как в целом должна строиться концепция освещения улиц города — говорим с генеральным директором ООО «Среда комфорта» Андреем Матыциным и заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства Юрием Валгушкиным.


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11 ноября в 10:25, просмотров: 941, комментариев: 1
Комментарии:
Александр
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Сегодня в 09:09
Зачем в парках менять тёплый ламповый свет, создающий уют, на белый холодный?

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