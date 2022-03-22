Стоимость реконструкции Центрального рынка в Сургуте станет известна в следующем месяце

Сургутский центральный рынок находится на стадии экспертизы. На сегодняшний день исследуются все инженерно-коммуникационные сети, ключевые перегородки, а также общее состояние здания. Дальнейшие планы по реконструкции, а также стоимость работ станут известны в середине следующего месяца, рассказал операционный директор ООО «Земский групп» Максим Гуржий.

«Экспертиза даст понять, как мы будем реконструировать объект. На сегодняшний день основная задача – сохранить социально-продуктовый рынок. Нам необходимо модернизировать рынок, перевести его в современный формат и дополнить досуговыми зонами», – поделился директор компании.

Центральный рынок останется продуктовым пространством с фермерской продукцией. Специалисты обещают не только оставить нынешних торговцев, но и привлечь новых. Так, фермерам предлагают специальные льготные условия.

«100% будет продуктовое пространство. Мы также планируем создать первый в городе фуд-холл – здесь будет около 15-25 полноценных небольших кухонь с гастрономическими историями. Быть может, покроем и потребность детского направления. И, конечно же, сохраним полноценный большой ресторан», – добавил Максим Гуржий.

Стоимость модернизации рынка составит не менее 200 миллионов рублей, однако точную сумму объявят после завершения экспертизы.

Напоминаем, проект реконструкции Центрального рынка планируют реализовать через три года.