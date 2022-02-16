Центральный рынок в Сургуте превратят в фуд-молл

Центральный рынок Сургута сдали в аренду на 25 лет. Сегодня, 16 февраля, администрация подписала соглашение с обязанностью инвестировать средства в объект. Таким образом, через три года проект реконструкции должен быть реализован из бюджета арендатора.

«Так как рынок является обществом с ограниченной ответственностью, привлекать деньги можно только из выручки или заемные. Но доходность объекта мала, за истекшие годы не удалось скопить достаточную сумму на обновление. Соглашением предусмотрено целевое использование в формате фуд-молла», – прокомментировал заместитель главы Сургута Артем Кириленко.

Полная оценка затрат еще не проведена, однако после визуального осмотра состояния здания стоимость затрат оценили в сумму больше 200 миллионов. Реконструкцией рынка займется ООО «Торговая индустрия» – они с 2013 года занимаются сферой общепита, а также строительством и ремонтом объектов. К реализации проекта они будут привлекать специалистов, которые ранее участвовали в возведении Черемушкинского и Даниловского рынков в Москве.

«Перестройке подлежит фасад, внутренние и наружные инженерные сети. На время работ рынок функционировать не перестанет. Вскоре мы встретимся с предпринимателями, озвучим предложения и обсудим дальнейшее партнерство», – рассказал учредитель ООО «Торговая индустрия» Олег Клесов.

Отмечается, что после реконструкции рынок пополнился зоной отдыха с фудкортом, сценой для событийных семейных мероприятий. Парковку перед объектом планируется убрать, а территорию облагородить, чтобы в летнее время устраивать развлечения для жителей. При этом торговые ряды будут занимать не менее 30% от всего объекта.

«Будем сотрудничать с местными фермерами и привлекать из других городов. Также мы предполагаем пригласить местных и столичных рестораторов для фудкорта. Ставки будут зависеть от арендуемого места и квадратуры», – добавил Клесов.