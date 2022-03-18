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Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 марта? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 марта? // АФИША

Не забудьте взять с собой маску!

19 марта

ROCK В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Невесомость приглашает на большой рок-н-рольный концерт трех мощных групп - «ME:OW» (инструментал), «НАПРОТИВ ВСЕХ» (альтернатива), «RIFF_FM» (рэпкор, Нижневартовск). Слэм, мош, дэсвол и отличная музыка!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 400 рублей, на входе – 500 рублей. 18+

Арт-клуб галереи «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

В новом сезоне Арт-клуба Сургут погрузится в современное искусство. Гости пообщаются с художниками арт-группы «Горынычи» (Санкт-Петербург) – Анной Щёголевой и Денисом Сауниным. О чём говорят их картины, какой путь проходит современный художник, как изменилась его жизнь в 21 веке – все это можно будет узнать на встрече. А на втором часу мероприятия новый музыкальный проект «Провинция. Метафизика» проведет настоящую медитацию.

Телефон для справок: +7 (3462) 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. 12+

Выставка «4 души хантыйской женщины»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Выставка познакомит с внутренним миром женщин – аборигенов Югры. А полноценный портрет поможет воспроизвести представленный национальный женский костюм.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Цена билета: от 25 до 60 рублей с человека. 6+

20 марта

Игровая экскурсия «МУЗЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ДЕЛО № 2022»

Место проведения: Сургутский художественный музей, 30 лет Победы, 21/2. Музейный центр, 3 этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Не упустите последний шанс посетить популярную среди детей игровую экскурсию по выставке Владимира Тугаева «Художника детям». Юным детективам предстоит расследовать запутанное дело о загадочном исчезновении.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: для детей – 120 рублей, для взрослых – 170 рублей. 0+

Концерт Алены Поль и ансамбля Сургутского театра «Привет, весна!»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38 (возле лавочек ГМ «Окей». Время: 14:00.

Выходные наполнятся весенним настроением вместе с проникновенным вокалом Алёны Поль. Приходите на концерт и получите заряд позитива на всю неделю!

Вход свободный. 0+

Выставка «Рейс №8, или Ещё подумать…»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1.

Выставка «Рейс №8, или Ещё подумать…» арт-группы из Санкт-Петербурга «Горынычи» представит современную живопись, актуализирующую разные направления – реализм, метафизика, символизм. Художников Анну Щёголеву и Дениса Саунина объединяет поиск эмоционального контакта со зрителем, психологизм, ясная художественная позиция.

Телефон для справок: +7 (3462) 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. 12+


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18 марта в 13:30, просмотров: 509, комментариев: 0

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