Глава Сургута Андрей Филатов намерен удержать все запланированные концессии

Власти Сургута изучают текущую экономическую ситуацию и прорабатывают меры поддержки для концессионеров, сообщил глава города Андрей Филатов на пресс-конференции с журналистами.

«Мы ждем четкого и осознанного представления о ситуации, чтобы проанализировать те мероприятия, которые мы будем должны выполнить для удержания нынешних концессий. Сейчас настрой такой – полностью сохранить все, что уже подписано. С большей вероятностью концессионеры, с которыми мы не договорились, могут занять позицию ожидания», – рассказал глава. Он также добавил, что сейчас все проекты идут в рамках «дорожной карты», возможны корректировки.

Напоминаем, ранее Андрей Филатов обсудил планы по строительству объектов по концессии, а также возможные риски, связанные с санкциями и ростом цен на стройматериалы. На заседании рассказали и о мерах поддержки инвесторов со стороны администрации округа.