Власти Сургута оценили экономические риски концессионных соглашений в нынешних условиях в стране

Накануне в администрации Сургута прошла рабочая встреча по строительству объектов по концессионным соглашениям. Глава города Андрей Филатов обсудил текущие планы в этой области, а также возможные риски, связанные с санкциями и ростом цен на стройматериалы.

«На сегодняшний день при содействии региона подписано уже четыре концессионных соглашения, в рамках которых в Сургуте должны появиться школа и три спортивных объекта. В ближайшее время планируем подписать еще одно – на строительство ФОКа. Параллельно прорабатываем и другие проекты», – подчеркнул глава города

На рабочей встрече некоторые выразили обеспокоенность по поводу того, что стройматериалы могут в скором времени сильно подорожать из-за резкого скачка курса доллара, что приведет к разрыву концессионных соглашений. Однако, администрация округа пообещала поддержать инвесторов.

Один из концессионеров в Сургуте также отметил, что просчитал риски и постарается реализовать проект в срок. «Любая ситуация – коронавирус, спецоперация, столкновения держав – это все влияет на инфляционный момент. При пандемии металл взлетел в цене в два раза, здесь никто не имеет страховки. Я думаю, что будет оказываться помощь, но только при подтверждении госэкспертизы наличия инфляционных процессов. Хорошо, что муниципальные и региональные власти оказывают поддержку», – отметил директор компании ООО «РК+» Виталий Хакимов.

Кроме того, Фонд развития Югры планирует сопровождать все концессионные соглашения муниципальных образований, чтобы помогать инвесторам в трудной ситуации. «Я уверен, что концессионный механизм был выбран нами абсолютно правильно. Он отвечает на все требования – привлечение внебюджетного финансирования, целевая эксплуатация проекта со стороны частного партнера и направленность на жителей, которые будут получать качественные услуги в новом объекте, оснащенным самыми современным оборудованием», –добавил гендиректор Фонда развития Сергей Афанасьев.

Напоминаем, что вчера, 1 марта, в Сургуте подписали еще одно концессионное соглашение на строительство спортивного комплекса и дворца боевых искусств.