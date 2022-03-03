Во время пожара в СОКБ пострадал только один пациент

Представители Сургутской окружной клинической больницы раскрыли подробности пожара, который устроил пациент, решивший закурить. Мужчина в это время лежал на койке и находился на кислородном обеспечении, поэтому огонь распространился очень быстро. Первую помощь нарушителю постаралась оказать дежурившая медсестра.

«После очередного обхода, через минут 30-35, я сидела, работала с документацией и услышала крик. Я спохватилась, сразу забежала в бокс. И увидела этого пациента, который пытался, видимо, закурить. Возгорание было у него на голове, на постели и уже на соседних койках», — рассказала медсестра инфекционного отделения №4 БУ «СОКБ» Татьяна Бегеба.

В скором времени к ней подключились коллеги. Эвакуировать пришлось всех, ведь в помещении наблюдалось сильное задымление. Некоторых пациентов выносили на руках, так как они были маломобильные. Всего в двухэтажном здании проходило лечение от коронавируса 35 человек. Пострадал только нарушитель:

«Пациент сейчас находится в состоянии средней степени тяжести. Ему была оказана своевременная медицинская помощь. Проведена перевязка. У него 15-процентное поражение тела, ожоги второй-третьей степени, в общем-то, не вызывающие угрозу жизни», — прокомментировал заместитель главного врача БУ «СОКБ» Кирилл Костюченко.

Сейчас пациенты переведены в четырехэтажный инфекционный корпус.