В Сургутской окружной клинической больнице сработала пожарная сигнализация

Сегодня ночью, 2 марта, в инфекционном госпитале Сургутской окружной клинической больницы произошло задымление – сработали пожарные системы. Инцидент обнаружила медсестра. Как выяснилось, всему виной был пациент, закуривший сигарету. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский у себя в телеграм-канале.

«Врачи, медсестры, санитарки, водители, курьеры, уборщики служебных помещений СОКБ вместе с пожарными оперативно эвакуировали 35 пациентов, 14 из них лежачих. Жертв нет, все живы! Виновник пожара в состоянии средней степени тяжести!» – написал глава депздрава.

По информации пресс-службы СОКБ, в результате инцидента пострадал 1 человек, виновник пожара. Осмотрен специалистом ожогового центра. Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Для динамического наблюдения пациент госпитализирован в отделение анестезиологии-реанимации №3.