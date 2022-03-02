В Сургуте в микрорайоне 30А планируют построить еще два спортивных объекта по концессии

Накануне в Сургуте подписали еще одно концессионное соглашение на строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств. Объекты планируют установить к концу 2023 года в микрорайоне 30А в районе пересечения улиц Ивана Захарова и Университетской. Об этом сообщили на рабочей встрече с главой города Андреем Филатовым.

«Сроки сжатые, будем стараться ускоряться. Что касается самих объектов, это ФОК с универсальным залом на 500 квадратов. В нем будет три зала. Во дворце боевых искусств – два зала на 1000 и на 400 квадратных метров. Объекты подъемные, все будет зависеть от материалов работ, технической части», – рассказал директор компании-концессионера ООО «РК+» Виталий Хакимов.

Проект реализуется в рамках государственной программы Югры «Развитие физической культуры и спорта». Суммарно на строительство двух спортивных объектов выделили 379 миллионов рублей. Однако, концессионер отметил, что существует большая вероятность, что цены на стройматериалы повысятся, а поставки ограничатся. По его словам, компания просчитала эти риски. «Любая ситуация – коронавирус, спецоперация, столкновения держав – это все влияет на инфляционный момент. При пандемии металл взлетел в цене в два раза, здесь никто не имеет страховки. Я думаю, что будет оказываться помощь, но только при подтверждении госэкспертизы наличия инфляционных процессов. Хорошо, что муниципальные и региональные власти оказывают поддержку, – отметил Виталий Хакимов.

Напоминаем, ранее компания ООО «РК+» подписала концессионное соглашение на строительство спорткомплекса возле школы №12.