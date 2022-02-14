16+
Логотип Сиапресс
USD  76,5762   EUR  86,8451  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса

Первый спорткомплекс по концессии построят в Сургуте к концу 2023 года

​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса
Эскиз проекта предоставлен администрацией Сургута

В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса возле школы №12. Сооружение будет вмещать в себя универсальный зал и два помещения для занятий единоборствами и хореографией, сообщил концессионер, директор Центра боевых искусств «Восхождение» Виталий Хакимов.

«Универсальный зал будет занят в основном под нужды школы. 90 человек – это единая пропускная способность, полная заполняемость спортивного комплекса – порядка 400-500 человек», – отметил концессионер. Также он добавил, что в спорткомплексе будут проводить занятия самбо и художественной гимнастикой.

Всего на строительство спортивного сооружения по концессии выделят 204 миллионов рублей. Из них 60% (122 миллиона) – грант округа, 30% – бюджет города и 10% – средства концессионера. Общая площадь здания составит 1 980 квадратных метров.

«Это первое концессионное соглашение на строительство спортивного сооружения. Можно сказать, что мы перешли уже к его практической реализации. Согласно условиям концессионного соглашения на проектирование уйдет 9 месяцев, на строительство – 12. Через два года жители должны получить готовый объект для посещения», – отметил заместитель главы города Артем Кириленко.

Через две недели планируют подписать второе концессионное соглашение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Университетская. Сооружение будет состоять из двух блоков.

Напоминаем, в Сургуте по концессии планируют построить шесть спортивных сооружений в четырех микрорайонах города. «Из них четыре – это физкультурно-оздоровительные комплексы, две – ледовые арены. По всем спортивным оздоровительным комплексам концессии на заключительной стадии, готовятся к подписанию. В течение месяца они будут подписаны. Что касается ледовых арен, одно концессионное соглашение сейчас в работе. Мы находимся в стадии переговоров с потенциальным инвестором», – пояснил замглавы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:23, просмотров: 243, комментариев: 3
Комментарии:
Местный
Сегодня в 18:07
Норм концессия - 90% средства налогоплательщиков…
Flyer
Сегодня в 18:30
В то время, как в Когалыме строят всякие там яранги(ну или на ХМ посмотрите), в надувающем щеки Сургуте строят .спорткомплекс в виде склада/гаража.
На промзоне не пробовали поискать - там таких сооружений полно пустых, может без концессии обошлись бы...
Dochimacho Flyer
Сегодня в 18:34
Да, тоже бросилось в глаза -быстровозводимый ангар. Из города делают промзону.
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Умер ли Жириновский? 1627
  2. ​Югра готовится к паводку 1292
  3. ​Заключенных Югры будут возить на новеньком автомобиле 1250
  4. В двух дачных кооперативах Сургута временно отключат свет 888
  5. ​Рудион обозрела XXX 733
  6. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 731
  7. ​Пожилой сургутянин спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими 633
  8. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 617
  9. Застройщик оригинально поздравил сургутян с Днем влюбленных 578
  10. В России ужесточат ответственность за нападение собак 454
  1. Вартовчанка с кастрюлей на голове и крышками на груди не впечатлила миллионера из «Давай поженимся» 4541
  2. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 4533
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4165
  4. В Югре на Avito продают нефтяную компанию за 320 млн рублей 3934
  5. Югорчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности 3928
  6. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 3866
  7. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 3169
  8. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3089
  9. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 2800
  10. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 2760
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31515
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24464
  3. ​Житель Нефтеюганска пошел на преступление ради северной надбавки 12788
  4. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 11514
  5. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7601
  6. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 7576
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7238
  8. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 7210
  9. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6757
  10. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6654

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика