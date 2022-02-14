Первый спорткомплекс по концессии построят в Сургуте к концу 2023 года

В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса возле школы №12. Сооружение будет вмещать в себя универсальный зал и два помещения для занятий единоборствами и хореографией, сообщил концессионер, директор Центра боевых искусств «Восхождение» Виталий Хакимов.

«Универсальный зал будет занят в основном под нужды школы. 90 человек – это единая пропускная способность, полная заполняемость спортивного комплекса – порядка 400-500 человек», – отметил концессионер. Также он добавил, что в спорткомплексе будут проводить занятия самбо и художественной гимнастикой.

Всего на строительство спортивного сооружения по концессии выделят 204 миллионов рублей. Из них 60% (122 миллиона) – грант округа, 30% – бюджет города и 10% – средства концессионера. Общая площадь здания составит 1 980 квадратных метров.

«Это первое концессионное соглашение на строительство спортивного сооружения. Можно сказать, что мы перешли уже к его практической реализации. Согласно условиям концессионного соглашения на проектирование уйдет 9 месяцев, на строительство – 12. Через два года жители должны получить готовый объект для посещения», – отметил заместитель главы города Артем Кириленко.

Через две недели планируют подписать второе концессионное соглашение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Университетская. Сооружение будет состоять из двух блоков.

Напоминаем, в Сургуте по концессии планируют построить шесть спортивных сооружений в четырех микрорайонах города. «Из них четыре – это физкультурно-оздоровительные комплексы, две – ледовые арены. По всем спортивным оздоровительным комплексам концессии на заключительной стадии, готовятся к подписанию. В течение месяца они будут подписаны. Что касается ледовых арен, одно концессионное соглашение сейчас в работе. Мы находимся в стадии переговоров с потенциальным инвестором», – пояснил замглавы.