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Пострадавшим во время пожара на Привокзальной сургутянам помогут деньгами

Депутаты Сургута одобрили финансовую поддержку для погорельцев

Пострадавшим во время пожара на Привокзальной сургутянам помогут деньгами
Фото: vk.com/duma_surguta

Сургутским погорельцам направят финансовую поддержку, об этом на шестом заседании заявил председатель местной Думы Максим Слепов. На эти цели из муниципального бюджета уйдет 560 тысяч рублей. Напомним, что инцидент произошел 12 февраля на Привокзальной, 10 – из-за пожара пострадало три квартиры.

«Трагедия случилась на избирательном округе нашего коллеги Эмилии Трапезниковой. Она сразу же подключилась к организации помощи пострадавшим. Откликнулись на призыв о помощи сургутяне: собрали предметы первой необходимости, не остались в стороне и депутаты. Сегодня ни у кого не было сомнения, как голосовать по этому вопросу», – подчеркнул Максим Слепов.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 216, комментариев: 0
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