Из-за пожара в жилом доме эвакуированы 14 сургутян

В Сургуте 12 февраля загорелась квартира на третьем этаже дома №10 по улице Привокзальной. По сообщениям МЧС, восемь человек (в том числе двое детей) эвакуировались из здания самостоятельно, шести горожанам потребовалась помощь спасателей. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина инцидента будет установлена позже.

В администрации Сургута сообщили, что огнеборцы среагировали оперативно, ситуация находится на контроле главы города. Вся возможная помощь погорельцам будет оказана в полном объеме. Более подробный комментарий будет предоставлен позднее.

UPD. Администрация предоставила комментарий:

Погибших и пострадавших нет. Огнем повреждены три квартиры. Причины все еще устанавливаются. Погорельцам окажут помощь со стороны мэрии и социальных служб. Ситуация на контроле.