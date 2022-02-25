Евросоюз ввел санкции против бывшего мэра Сургута Вадима Шувалова

Депутат Госдумы Югры и экс-мэр Сургута Вадим Шувалов попал в санкционный список Евросоюза. Его фамилия находится под номером 332 в официальном журнале объединения. Кроме него, из представителей округа в списке можно увидеть двух депутатов Госдумы – Ольгу Ануфриеву и Евгения Маркова.

Всего Евросоюз ввел санкции против более 350 фигурантов за признание Россией независимости ДНР И ЛНР. Также ограничения касаются ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и банка «Россия». Включение в список ЕС запрещает въезд на территорию Евросоюза, замораживает активы физических лиц на территории блока, а также активы организаций.