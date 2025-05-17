В центре Ханты-Мансийска снесли, по словам горожан, последний деревянный дом с историей

В центре Ханты-Мансийска снесли один из последних деревянных домов, построенных в середине XX века. По словам местных жителей, здание принадлежало первому директору педагогического училища и долгое время служило городу – в том числе как помещение «Союзпечати».

«Город ищет место для организации музея и одновременно разбирает последний исторический дом, вместо того, чтобы сохранить его как образец деревянной архитектуры 40-70-х годов», – говорится в посте группы во «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск».

Новость о сносе вызвала волну обсуждений в соцсетях. Многие вспоминают, что в этом доме располагалась «Союзпечать» – киоск с газетами, календарями, ручками.

«Для меня этот дом часть детства. Там была Союзпечать. Заходишь и под стеклянными витринами разная мелочевка, ручки, календари, а на стенах настенные календари и т.д. И запах. Запах свежей бумаги, печати. И глаза разбегаются. По сравнению с пустыми полками магазинов это было шикарно», – написал Николай Х.

Пользователи также привели примеры других городов, где исторические дома сохраняются:

«В Иркутске есть исторический квартал, куда свезли старинные дома. Что-то реконструировали, что-то по старым чертежам восстановили. Это просто чудо. Теперь в этих домах где-то булочная, где-то музей, где-то доходный дом, где-то мастерская. Вот где люди заботятся о сохранении истории», – подчеркнула Елена В.

«Здание можно было бы реконструировать, т.к. местоположение очень хорошее – центр города, , рядом несколько школ, т.е. музей на этом месте пользовался бы популярностью. Тем более если это был бы музей трудовой доблести. Было много случаев, когда восстанавливали деревянные дома, в которых происходили какие-либо исторические события или жил почетный гражданин, практически с нуля, открывали на этих местах музеи, филиалы музеев, посещаемость которых была хорошей. Но на это все конечно нужен бюджет...» – считает Ольга Т.

Однако некоторые горожане поддержали снос дома.

«Пойдем вперед. Надеюсь, на этом месте создадут более значимое. Или снова жилстрой по завышенные ценам?» – задался вопросом Захар К.

«Мне интересно, сколько из страдающих по дому, ходили хотя бы раз в год на него посмотреть, поностальгировать? Сколько из них вообще посещают музеи? Сколько из этих музеев имеют одну единственную постоянную экспозицию», – прокомментировала Тося К.

Напоминаем, ранее в Сургуте признали аварийным Дом Пионеров. На его месте планируют обустроить сквер.