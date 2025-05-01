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​Губернатор Югры прокомментировал попытку теракта в округе

Пострадавшие от взрыва в Ханты-Мансийске получили временное жилье и компенсации

​Губернатор Югры прокомментировал попытку теракта в округе
Фото: Руслан Кухарук / vk.com

Губернатор Югры Руслан Кухарук прокомментировал предотврашенную Федеральной службой безопасности попытку теракта на территории округа. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Считаю попытку совершения теракта на территории округа, предотвращенную Федеральной службой безопасности, проявлением враждебности и бессилия киевского режима. Правоохранительными органами принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности в автономном округе. Призываю всех жителей Югры к спокойствию и бдительности. О любых подозрительных ситуациях необходимо сообщать в правоохранительные органы», – указал глава региона.

Кроме того, Руслан Кухарук отметил, что жителям дома, пострадавшего от взрыва 12 апреля, оказана вся необходимая помощь: им предоставлено временное жилье из маневренного фонда, выплачиваются компенсации.

По предварительным данным, здание подлежит восстановлению. Денежные средства на эти цели будут выделены за счет бюджета округа.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 170, комментариев: 0
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