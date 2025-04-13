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​В Ханты-Мансийске прогремел взрыв в жилом доме: эвакуированы 35 человек, пострадали четверо

Четыре человека пострадали при пожаре в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске прогремел взрыв в жилом доме: эвакуированы 35 человек, пострадали четверо
Фото и видео: МЧС ХМАО-Югры

Поздно вечером 12 апреля в Ханты-Мансийске произошел взрыв в жилом доме по улице Промышленная, 9А. После этого вспыхнул пожар – густой черный дым и зарево были видны издалека. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

«в 22:04 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Промышленная в Ханты-Мансийске. Подразделения пожарной охраны работали по повышенному рангу пожара №2. Были сформированы звенья газодымозащитников на поиск и спасение возможных пострадавших. Произведена эвакуация 35 человек», – передали в МЧС ХМАО-Югры.

В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Огонь ликвидировали в 22:32, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 35 человек, в том числе девять детей. По предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы в Окружную клиническую больницу. В пункте временного размещения на базе школы №6 разместили жильцов, чьи квартиры были повреждены. Погибших нет.

Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работу дознаватели МЧС – причины происшествия устанавливаются.

По информации местных СМИ, взрыв разрушил пять квартир на первом этаже: снесены внутренние перегородки, повреждены балконы, пострадало имущество жильцов.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 316, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:53
Дом не газифицирован. Причина взрыва выясняется. Губернатор Югры Руслан Кухарук взял взял аварийную ситуацию под личный контроль. Глава города Максим Ряшин взрыв в жилом доме не комментирует и вообще никак не был замечен возле аварийного дома и в СМИ. На фоне отставки Главы Пыть-Яха Горбунова возникает вопрос: «Кто кандидат на выход следующий?». «Огласите весь список, пожалуйста!». «Кандидатами на выход» можно считать приблизительно: Главу Нижневартовска Кощенко, Главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина, Главу Югорска Харли. Взрыв в жилом доме это ещё один негативный повод для отставки Главы столицы Югры Максима Ряшина. Впрочем, Губернатор Югры Руслан Кухарук не принимает спонтанных и поспешных решений по отставкам Глав муниципалитетов. Тому же Горбунову он дал почти полгода, чтобы устранить жалобы жителей на его «косяки» за полтора года его работы в Пыть-Яхе. Известно, что Горбунова назначал в своё время на пост Главы Пыть-Яха Алексей Шипилов, вытащив его из МФЦ широко известного сургутянам города Лангепас, который «ни с того, ни с сего», вдруг стал «кузницей кадров» для муниципалитетов Югры. «Никогда такого не было и вот опять». Чтобы из захолустного Лангепаса, к примеру, была сформирована команда экс-Главы Сургута Андрея Филатова, которая правила «ни шатко, ни валко» три года полумиллионным Сургутом. Чтобы из какого-то «задрипанного» МФЦ «захолустного» города Югры Лангепаса на Пыть-Ях поставили «клерка», который в жизни не руководил вообще ничем. Что это за такая «внутренняя политика» была Алексея Шипилова по подбору и расстановке кадров?! Могут мне возразить, что мол Горбунов был финалистом конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг., что он прошёл курс подготовки на мэры в «шипиловской школе» «Лидеры изменений Югры», что он прошёл обучение в «Сколково», что он прошёл обучение в РАНХ и ГС, что он будучи главой города ездил ещё куда-то за счёт города на какие ещё «умные курсы», но на практики свои полученные знания в управлении городом он реализовать не смог. Главное он не научился работать с людьми. Не стал он тем Василием Ивановичем Чапаевым, который «академиев не кончал», но всегда «был впереди с шашкой и на лихом коне». Поэтому 11 апреля он сообщил жителям Пыть-Яха о добровольной отставке с поста Главы города. Будут ли ещё добровольные отставки Глав других проблемных городов Югры будем посмотреть. Но похоже, что Губернатор Югры Руслан Кухарук, как бывший градоначальник миллионного города, видит всех Глав муниципалитетов, «как облупленных», вернее видит все их и хорошие дела, и «косяки» при каждом своём визите из первоисточника, а не из «глухого телефона», как это было при экс-Губернаторе Югры Наталье Комаровой. А посему есть большая уверенность, что процесс переформатизации внутренней политики Югры действительно вступил в активную фазу. Взрыв в Ханты-Мансийске это катализатор для дальнейших отставок.

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