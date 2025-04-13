Четыре человека пострадали при пожаре в Ханты-Мансийске

Поздно вечером 12 апреля в Ханты-Мансийске произошел взрыв в жилом доме по улице Промышленная, 9А. После этого вспыхнул пожар – густой черный дым и зарево были видны издалека. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные.

«в 22:04 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Промышленная в Ханты-Мансийске. Подразделения пожарной охраны работали по повышенному рангу пожара №2. Были сформированы звенья газодымозащитников на поиск и спасение возможных пострадавших. Произведена эвакуация 35 человек», – передали в МЧС ХМАО-Югры.

В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Огонь ликвидировали в 22:32, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Из дома эвакуировали 35 человек, в том числе девять детей. По предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы в Окружную клиническую больницу. В пункте временного размещения на базе школы №6 разместили жильцов, чьи квартиры были повреждены. Погибших нет.

Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работу дознаватели МЧС – причины происшествия устанавливаются.

По информации местных СМИ, взрыв разрушил пять квартир на первом этаже: снесены внутренние перегородки, повреждены балконы, пострадало имущество жильцов.