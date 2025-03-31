В столице ХМАО на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Накануне, 30 марта, в Ханты-Мансийске на улице Георгия Величко 18-летний водитель «Hyundai» сбил велосипедиста, проезжавшего пешеходный переход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«30 марта 2025 года около 17:15, на улице Георгия Величко, 18-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 27-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, не спешившись с двухколесного транспорта», – передают в источнике.

В результате аварии велосипедист получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП – пострадали два человека.