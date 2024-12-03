В Ханты-Мансийск приедут Деды Морозы и Снегурочки со всей России

Жители и гости Ханты-Мансийска могут встретиться с Главным Дедом Морозом России. Так, 12 декабря в городе состоится XV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом говорится в группе «Ханты-Мансийск ‒ Новогодняя столица Сибири» во «ВКонтакте».

«Заждались? Еду, еду, да и не один! Совсем скоро лучшие Деды Морозы со своими внучками Снегурочками дадут старт новогодних праздников в Югре. 12 декабря в 19:00 всех вас приглашаю на открытие XV Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек», — сообщил Дед Мороз в видеообращении.

Новогодние персонажи со всей страны соберутся в городском парке имени Бориса Лосева.