Власти Ханты-Мансийска выплатят компенсацию девочке, на которую напала собака

В ХМАО суд обязал администрацию Ханты-Мансийска выплатить компенсацию 12-летней девочке, которая пострадала от нападения бродячей собаки. Подросток получит 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура округа.

Инцидент произошел в июне текущего года. По словам окружной прокуратуры, школьница пострадала из-за того, что городские службы не обеспечили отлов бродячих животных.

«Прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию города обязанности компенсировать ребенку вред, причиненный в результате нападения собаки. Суд удовлетворил требования, взыскав в пользу ребенка 50 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения», ‒ указали в сообщении.

Напомним, что похожий случай произошел в Сургутском районе. В ноябре 2023 года семилетний ребенок из городского поселения Федоровский пострадал от бездомной собаки. Местная мэрия выплатит мальчику 400 тысяч рублей.