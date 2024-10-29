Мэрия Сургутского района заплатит 400 тысяч рублей ребенку, которого укусила бродячая собака

Прокуратура Сургутского района взыскала с мэрии городского поселения Федоровский компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетнему ребенку. В ноябре 2023 года в муниципалитете на семилетнего ребенка напала бездомная собака, говорится на сайте прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что в ноябре 2023 года вблизи торгового комплекса в городском поселении Федоровский на семилетнего ребенка напала беспризорная собака. В результате несовершеннолетний получил травму, длительное время находился на лечении в медицинском учреждении. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с органа местного самоуправления морального вреда, причиненного в результате нападения собаки на ребенка», ‒ указали в сообщении.

Чиновники выплатят мальчику 400 тысяч рублей. В настоящий момент прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного решения.