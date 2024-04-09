Благодаря коллекционированию елочных игрушек югорчанка вошла в Книгу рекордов России

Предприниматель из Ханты-Мансийска Наталья Янчева попала в Книгу рекордов России, собрав самую большую коллекцию елочных игрушек в стране. В Музее Рождества в гостинице «Олимпийской» любой желающий может бесплатно посмотреть на собранные со всего мира экспонаты в виде героев сказок и мультфильмов, сообщает телеграм-канал «Югра Официально».

В прошлом году музей получил статус «социальное предприятие» и получил специальный грант. На эти средства Наталья пополнила коллекцию новыми елочными игрушками.

Помимо коллекционирования, Наталья сама создает собственные игрушки для продажи. При поддержке фонда «Мой Бизнес» она разработала фирменный стиль и изготовила упаковки для товаров.