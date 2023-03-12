«Российская студенческая весна» пройдет в Ханты-Мансийске в начале июня

В Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня пройдет «Российская студенческая весна». Принять участие в мероприятии в качестве волонтеров могут все желающие, сообщает пресс-служба правительства Югры в своем телеграм-канале.

«Именно волонтеры будут встречать и сопровождать гостей, участвовать в организации и проведении мероприятий, решать различные оперативные задачи. Всего 12 направлений работы, среди которых, каждый найдет дело по душе», - говорится в сообщении.

Подать заявку могут все желающие старше 14 лет. Срок - до 17 апреля.