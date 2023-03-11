В 2024 году в Ханты-Мансийске откроется приют для безнадзорных животных

В Ханты-Мансийске в 2024 году планируют открыть приют для бездомных животных, примерная стоимость которого составляет 100 миллионов. Об этом в ходе прямого эфира с губернатором Югры рассказал глава города Максим Ряшин.

«В 2022 году начались работы по строительству приюта для безнадзорных животных в Ханты-Мансийске, произведены работы по проектированию и ограждению площадки. В этом году планируется завершить постройку вольеров и площадки для выгула, третий этап завершится осенью 2024 года», — сообщил мэр.