Полицейские из ХМАО раскрыли угон авто в новогодние праздники

2 января житель Ханты-Мансийска обратился в полицию с заявлением на угон автомобиля. Мужчина рассказал, что оставил машину открытой с ключами в замке зажигания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Спустя некоторое время сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Югры при надзоре за дорожным движением на улице Строителей обнаружили угнанное транспортное средство. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили личность злоумышленника, им оказался 15-летний подросток», – отметили в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции ХМАО сообщили о 36 жертвах ДТП с начала 2023 года.