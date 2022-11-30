К рыбакам из столицы Югры в палатку залез лис и пытался присвоить себе их улов

Лис попытался украсть мешок с щукой у рыбаков из Ханты-Мансийска. Лесной хищник кое-как пробрался в палатку к мужчинам и попытался присвоить себе их улов, но в первый раз его старания оказались тщетными. Но голодное животным не осталось.

«Со второй попытки ей все-таки удалось утащить мешок из палатки. А за лисовина не беспокойтесь, он был от души накормлен. И потом весь вечер с нами жерлицы проверял, сидя рядом, как собака домашняя», – написал один из рыбаков в паблике «НЕ» Типичный Ханты-Мансийск.