В Ханты-Мансийске прокуратура помогла двум инвалидам переехать в благоустроенные квартиры

Прокуратура Ханты-Мансийска установила нарушение жилищных прав в отношении двух инвалидов, страдающих тяжелой формой хронического заболевания. Местные жители включены в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Однако администрация города квартиру не предоставила.

«В целях защиты их прав прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию г. Ханты-Мансийска обязанности предоставить инвалидам жилое помещение по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее прокуратура Когалыма помогла семи семьям решить жилищный вопрос.