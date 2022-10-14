В Когалыме прокуратура помогла семи семьям решить жилищный вопрос

Прокуратура Когалыма установила нарушение жилищных прав семи семей, проживавших в аварийных многоквартирных жилых домах подлежащих сносу. Администрация города должна была предоставить им жилые помещения по договору социального найма, однако передачи ключей не состоялось.

«В связи с этим прокурор обратился в интересах 24 жителей города в суд с исковыми заявлениями об обязании местной администрации предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время судебные решения исполнены, семьям предоставлены благоустроенные квартиры», - отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Тем временем в Сургуте идет процесс расселения жителей аварийного жилья.