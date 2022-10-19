Состязания по пауэрлифтингу пройдут в столице Югры с 21 по 24 октября

В Универсальном спортивном комплексе в Ханты-Мансийске идет подготовка к открытию чемпионата и первенства Югры по пауэрлифтингу, в которых соберутся 120 спортсменов из 11 муниципальных образований Югры. Об этом сообщает пресс-служба «Юграмегаспорт».

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в возрасте от 14 лет и старше в 10 весовых категориях: от 57 до 125 кг и в возрасте от 18 до 24 лет. Столицу Югры посетят пауэрлифтеры из Сургута, Ханты-Мансийска, Урая, Пыть-Яха, Югорска, Нягани, а также из Нижневартовского, Кондинского, Октябрьского и Нефтеюганского районов.

21 октября команды прибудут в Ханты-Мансийск, однако соревноваться спортсмены будут с 22 по 24 октября. Личные места в каждой весовой категории судьи определят по наибольшей сумме поднятых килограммов в трех упражнениях: приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. Призеров наградят дипломами и медалями.