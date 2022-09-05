В столице Югры полицейские оказали медицинскую помощь человеку

В конце августа на дороге Ханты-Мансийска наряд ДПС в составе старших лейтенантов полиции Крымхана Давудова и Владимира Новикова при патрулировании услышали крики и обнаружили подростка и лежащего на земле мужчину, которому требовалась помощь.

«Автоинспекторы направились к месту, где обнаружили плачущего подростка и лежащего на земле молодого человека. Оценив обстановку, инспекторы оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Как выяснилось позже, полицейские своевременно оказали медицинскую помощь мужчине, у которого начался приступ.