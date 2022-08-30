В Нижневартовском районе полицейские спасли водителя от смерти

Полицейские доставили в больницу водителя грузовика на 12 км автодороги от города Радужный, который совершал различные маневры на дороге, создавая аварийные ситуации. Как стало известно позже, у мужчины случился инсульт, а наряд ДПС вовремя среагировал.

«Проезжающие мимо водители своими силами пытались остановить машину, «подрезая» его и призывая различными способами съехать на обочину. На место незамедлительно выехал наряд ДПС в составе лейтенантов полиции Станислава Шахрайчука и Вячеслава Грушко. Полицейские обнаружили грузовик, стоящий на обочине. Водитель смог объяснить дорожным полицейским, что внезапно почувствовал себя плохо за рулём», — рассказали в УГИБДД УМВД России по ХМАО.

В данный момент мужчина находится в реанимационном отделении. Медики больницы Радужного отметили, что полицейские оперативно доставили водителя грузовика, так как при приступе инсульта важно как можно скорее оказать пациенту медицинскую помощь.