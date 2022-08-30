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​В Югре полицейские спасли водителя грузовика, у которого случился инсульт

В Нижневартовском районе полицейские спасли водителя от смерти

​В Югре полицейские спасли водителя грузовика, у которого случился инсульт
Фото: УМВД Югры

Полицейские доставили в больницу водителя грузовика на 12 км автодороги от города Радужный, который совершал различные маневры на дороге, создавая аварийные ситуации. Как стало известно позже, у мужчины случился инсульт, а наряд ДПС вовремя среагировал.

«Проезжающие мимо водители своими силами пытались остановить машину, «подрезая» его и призывая различными способами съехать на обочину. На место незамедлительно выехал наряд ДПС в составе лейтенантов полиции Станислава Шахрайчука и Вячеслава Грушко. Полицейские обнаружили грузовик, стоящий на обочине. Водитель смог объяснить дорожным полицейским, что внезапно почувствовал себя плохо за рулём», — рассказали в УГИБДД УМВД России по ХМАО.

В данный момент мужчина находится в реанимационном отделении. Медики больницы Радужного отметили, что полицейские оперативно доставили водителя грузовика, так как при приступе инсульта важно как можно скорее оказать пациенту медицинскую помощь.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 121, комментариев: 0
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