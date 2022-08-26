Спортсмен Федор Емельяненко приедет на турнир по ММА в Ханты-Мансийске

Президент федерации ММА России Федор Емельяненко посетит международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества», который пройдет в ноябре этого года в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает «АУ «ЮграМегаСпорт».

«Последний император» примет участие в качестве почетного гостя в «Кубке содружеств» по ММА. Такой международный турнир ‒ единственный в своем роде на территории России. Стоит заметить, что во время визита президента Союза ММА России Емельяненко в столицу Югры запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в развитии смешанных боевых единоборств в регионе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Югорские спортсмены тоже могут похвастать достижениями: ранее одиннадцатилетняя девочка из Сургута стала чемпионкой мира по тайскому боксу.