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Одиннадцатилетняя Риана Каравалиева из Сургута стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Сургутские спортсмены завоевали высшие награды на первенстве мира по тайскому боксу

Одиннадцатилетняя Риана Каравалиева из Сургута стала чемпионкой мира по тайскому боксу
Фото: Центр спортивной подготовки Югры

Школьница из Сургута Риана Каравалиева стала победительницей первенства мира по тайскому боксу. Чемпионат проходил с 9 по 21 августа в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

«В весовой категории до 32 кг среди девушек 10-11 лет Риана Каравалиева завоевала золотую медаль турнира! Соревнования продолжаются и впереди нас ждут выступления остальных участников. Поздравляем Риану и желаем дальнейших успехов!» – поздравили победительницу в Центре спортивной подготовки Югры.

Кроме того, в составе сборной команды России выступили сургутские спортсмены: Сархан Акберов, Руслана Гараева, Анастасия Тихонова и Каролина Петрова. Они также завоевали награды высшего достоинства.

  • Руслана Гараева – 1 место среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 60 кг;
  • Каролина Петрова – 1 место среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 63,5 кг;
  • Сархан Акберов – 1 место среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 48 кг;
  • Анастасия Тихонова – 1 место среди девушек 12-13 лет в весовой категории до 48 кг. Она также была признана лучшей в турнире и получила награду от Международной федерации тайского бокса в номинации «Восходящая звезда среди девушек».

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22 августа в 10:41, просмотров: 451, комментариев: 0
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