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Глава МВД РФ посетил столицу Югры с рабочим визитом

Владимир Колокольцев провел совещание в Ханты-Мансийске

Глава МВД РФ посетил столицу Югры с рабочим визитом
Фото: wikipedia.org

Министр внутренних дел в РФ Владимир Колокольцев прибыл в Ханты-Мансийск. Как сообщает МВД Медиа, это была рабочая поездка, в ходе которой глава ведомства провел оперативное совещание с руководящим составом Управления МВД России по Югре, заслушал доклады руководителей подразделений и поставил задачи по приоритетным направлениям служебной деятельности. Важнейшее из них – укрепление экономической безопасности региона, на территории которого функционируют крупнейшие в стране предприятия по добыче нефти и природного газа.

«В ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев также посетил МО МВД России «Ханты-Мансийский», где побеседовал с сотрудниками дежурной части, оперативниками уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также со следователями», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.


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23 августа в 09:57, просмотров: 579, комментариев: 0
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