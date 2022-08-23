Владимир Колокольцев провел совещание в Ханты-Мансийске

Министр внутренних дел в РФ Владимир Колокольцев прибыл в Ханты-Мансийск. Как сообщает МВД Медиа, это была рабочая поездка, в ходе которой глава ведомства провел оперативное совещание с руководящим составом Управления МВД России по Югре, заслушал доклады руководителей подразделений и поставил задачи по приоритетным направлениям служебной деятельности. Важнейшее из них – укрепление экономической безопасности региона, на территории которого функционируют крупнейшие в стране предприятия по добыче нефти и природного газа.

«В ходе рабочей поездки Владимир Колокольцев также посетил МО МВД России «Ханты-Мансийский», где побеседовал с сотрудниками дежурной части, оперативниками уголовного розыска и отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также со следователями», – прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.