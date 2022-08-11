Открытие охоты на водоплавающую дичь в Югре откладывается из-за лесных пожаров

Открытие сезона охоты на водоплавающую дичь в ХМАО, которое должно состояться 13 августа, переносится. Причина – действующий в регионе режим ЧС, введенный 2 августа из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в группе «Управление охоты Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие охоты на водоплавающую дичь с 13 августа, но гражданам запрещается посещать леса и въезжать в лесные массивы на автотранспортных средствах до отмены особого противопожарного режима (даже с разрешением на добычу птиц)», - говорится в сообщении.

Нарушителям требований грозит штраф в размере 40 тыс. рублей.

По данным на утро сегодняшнего дня, в Югре действовало 63 лесных пожара на площади 123,6 тыс. гектаров. Днем ранее огнем было охвачено 110,4 тыс. гектаров.