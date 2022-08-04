Вытрезвитель готовят к открытию в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в сентябре откроется первый в городе и второй в регионе бесплатный вытрезвитель. Первое подобное заведение заработало в начале июля в Нижневартовске.

Под вытрезвитель в Ханты-Мансийске выделили здание, где раньше находились офисные кабинеты, сейчас там идет ремонт.

«Вытрезвитель - отдельно стоящее здание. Предполагается, что мы его откроем в сентябре, но точная дата неизвестна. Сам вытрезвитель рассчитан на не менее 10 человек», - сообщил будущий заведующий учреждения Юрий Иванов «Вестнику Сургутского района».

В начале июля в Нижневартовске открылся первый в регионе бесплатный вытрезвитель. Находиться в нем одновременно могут 10 человек. Штатная численность – 17 человек, в том числе фельдшер, сиделки, уборщики помещений.