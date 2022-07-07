В Нижневартовске начал работать вытрезвитель

В Нижневартовске открылся первый в регионе бесплатный вытрезвитель. За минувшие выходные учреждение приняло двух горожан. Информация об этом появилась на сайте департамента социального развития Югры.

«Помещения отделения оборудованы в соответствии с требованиями комплексной, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности (включая системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, мебель, физическую охрану). Мощность отделения составляет 10 койко-мест, штатная численность – 17 человек, в том числе фельдшер, сиделки, уборщики помещений», – прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что подобные учреждения также должны открыться в Сургуте и Ханты-Мансийске.