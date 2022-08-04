Двое мужчин напали с отверткой на таксиста в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 44-летний таксист пострадал от рук двоих ранее судимых молодых людей. Злолумышленников удалось задержать по горячим следам, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, таксист получил очередную заявку и приехал по указанному адресу. В машину к нему сели двое пьяных молодых людей. В ходе поездки между водителем и пассажирами возник словесный конфликт, и мужчина предложил молодым людям выйти из автомобиля. Вместо этого они нанесли таксисту не менее 5 ударов отверткой, а когда водитель выбежал из машины, похитили деньги, телефон и планшет. Сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленников в течение суток. Ими оказались 24-летние ранее судимые жители окружной столицы. Похищенное имущество они спрятали в лесу.

В отношении югорчан возбудили уголовное дело по статье о разбое. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.