Дороги перекроют в Ханты-Мансийске на время празднования Дня России и Дня города

В Ханты-Мансийске 11 и 12 июня будет ограничено движение транспорта на нескольких улиц. Ограничения связаны с мероприятиями, посвященными празднованию Дня России и 440-летия окружной столицы, сообщили в пресс-службе администрации.

Движение перекроют:

11 июня с 10:00 до 19:00 – по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова; на улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова с прилегающих плоскостных стоянок.

12 июня с 10:00 до 19:00 – по улице Карла Маркса от жилого дома №6 до улицы Чехова; по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Чехова; на улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова с прилегающих плоскостных стоянок.

На реке Иртыш, Самаровская протока, в районе речного вокзала в связи с проведением водного Флайборд Шоу «Летающие люди», будет ограничено движение: 11 июня с 21:10 до 22:30 для проведения репетиции, 12 июня с 22:00 до 23:50 состоится мероприятие.

12 июня с 20:00 до 00:30 будет ограничено движение:

По улице Восточная объездная на участке от дома №1 по улице Свободы до улицы Строителей, введено одностороннее движение.

Движение по улице Восточная объездная со стороны улицы Строителей до улицы Свободы будет запрещено. Выезд с улицы Набережная на улицу Восточная объездная в сторону улицы Строителей будет закрыт.

Также будет ограничено движение транспорта по улице Конева от перекрестка улиц Свободы – Гагарина и от улицы Пристанская.

В этот день с 21:00 до 00:30 организуют пять дополнительных рейсов автобуса №5 от остановки Мелиораторов до Авторечвокзала.

Ранее сообщалось, что с 11 по 13 июня проезд в общественном транспорте Ханты-Мансийска по муниципальным маршрутам будет бесплатным.