Проезд в автобусах Ханты-Мансийска будет бесплатным с 11 по 13 июня

Проезд в автобусах Ханты-Мансийска будет бесплатным в течение трех дней. Это подарок для горожан ко Дню города и Дню России, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В связи с проведением праздничных мероприятий Дня города и Дня России, по решению главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, с 11 по 13 июня проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам будет бесплатным», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в вечернее время 12 июня автобусы будут ездить чаще обычного, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в празднествах, добавили в мэрии.