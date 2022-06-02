Спасатели достали из реки Бобровка тело утонувшего рыбака

В ХМАО утонул очередной рыбак. Трагедия произошла недалеко от Ханты-Мансийска на реке Бобровка, куда 33-летний мужчина приехал порыбачить, сообщили в учреждении «Центроспас-Югория».
Поисками утонувшего занимался мобильный поисково-спасательный отряд Ханты-Мансийска. Прибыв на место, спасатели провели разведку, опросили очевидца происшествия и приступили к поиску методом траления дна водоемов «кошками».
«Спасатели обследовали дно реки на площади 140х42м. Тело утонувшего мужчины найдено и доставлено на берег, передано сотрудникам полиции», - говорится в сообщении учреждения.
Ранее погиб рыбак из Сургутского района. Он уехал на протоку Ионина и пропал. Тело мужчины из воды также достали спасатели.
Спасатели напомнили простые правила безопасного поведения на воде, позволяющие избежать трагедии:
- выезжая на речную прогулку или рыбалку, не забывайте о правилах эксплуатации водного транспорта;
- купайтесь и загорайте в специально отведенных для этого местах;
- не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- в воде следует находиться не более 10-15 минут;
- не подплывайте близко к идущим судам;
- не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы.
«Соцветие»: снова с нами // Антон Акулов 3 июня