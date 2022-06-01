Спасатели нашли мертвым югорчанина, который уехал на рыбалку и пропал

В Сургутском районе найден мертвым 58-летний рыбак, который уехал 28 мая на протоку Ионина и пропал. В поисках мужчины участвовал зональный поисково-спасательный отряд Сургутского района, сообщили в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты населения

Прибыв к месту вызова, спасатели произвели разведку и опросили очевидцев, после чего приступили к поисковым мероприятиям. Они обследовали 13 км надводным способом, произвели с помощью специального оборудования траление дна протоки, обследовали 7000 м и водолазным методом 900 кв. м.

«31 мая тело мужчины было найдено и передано сотрудникам полиции», - уточнили в пресс-службе ведомства.