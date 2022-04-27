Ресторан «Старый двор» продают в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске выставили на продажу четырехэтажное кирпичное здание, в котором находятся популярный ресторан «Старый Двор», баня с парилкой, бассейн и бильярдный зал. Объявление появилось на сайте Avito. Собственник просит за расположенное в центре города заведение 125 млн рублей.

«Несколько лет подряд ресторан признается лучшим на конкурсе, проводимом администрацией города. Так как объект продается со всей мебелью и оборудованием, предложение выглядит привлекательным», — говорится в тексте объявления.

Также уточняется, что ресторан «полностью укомплектован персоналом и профессиональной техникой», а лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции действует до декабря 2023 года.

Ранее в Сургуте в четвертый раз выставили на продажу торгово-развлекательный центр VIVALDI PLAZA, прежде носивший название «Вершина». Банк «Открытие», владеющий восьмиэтажным торговым комплексом, оценил его в 549,3 млн рублей.