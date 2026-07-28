Десять тюменок открыли собственное дело при поддержке Женских клубов

В Тюменской области подвели промежуточные итоги работы женских клубов при отделениях Кадрового центра «Работа России». За первое полугодие 2026 года проведено 63 мероприятия, участницами которых стали 970 женщин разных возрастов и профессий: молодые мамы, предпринимательницы, представительницы старшего поколения и близкие участников специальной военной операции.

Результаты говорят сами за себя: 137 женщин трудоустроены, 10 открыли собственное дело при поддержке Центра занятости. Форматы встреч были разнообразны: от тренингов и мастер-классов до стратегических сессий и поэтических гостиных. Особое внимание уделялось практическим навыкам и психологической поддержке, рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

Участницы знакомились с мерами господдержки, учились составлять бизнес-планы, получали консультации по регистрации самозанятости или ИП. Эксперты из Инвестиционного агентства, банков и успешные бизнес-леди делились реальными кейсами: как превратить хобби в доход, преодолеть первые трудности и масштабировать дело. Эти встречи помогли женщинам перейти от идеи к конкретным шагам, включая получение финансовой помощи до 192 тысяч рублей.

Женщины получали информацию о бесплатном обучении в рамках нацпроекта «Кадры», программах для мам в декрете и возможностях вернуться на рынок труда. Отдельные встречи посвящали тайм-менеджменту, формированию делового имиджа, составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Особое внимание уделялось адаптации после декретного отпуска: обсуждались психологические, организационные и социальные аспекты возвращения к карьере.

Для мам подростков проводили встречи о временном трудоустройстве несовершеннолетних и профтестировании. Для женщин 50+ – занятия по активному долголетию, финансовой грамотности и сохранению здоровья.